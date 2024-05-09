У Києві чоловік кинув об асфальт собаку сусідки через неприязнь до жінки: з'явилося відео

Пса на прізвисько Пуля одразу показали ветеринару, він діагностував забої м’яких тканин та грудної клітини, які собака отримала внаслідок удару об асфальт.

У Дніпровському районі Києва чоловік кинув об асфальт собаку сусідки, бо мав неприязнь до жінки.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури та оприлюднила відповідне відео.

"За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 39-річному киянину у жорстокому поводженні з собакою, що призвело до тілесних ушкоджень тварини, вчинене активним способом (ч. 3 ст. 299 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Встановлено, що підозрюваний близько 23 години ночі побачив на вулиці собаку сусідки, схопив її за лапи, підняв вверх та кинув на асфальт. Його супутниця намагалась зупинити знущання над твариною, однак їй це не вдалось.

На виття собаки вибігла її власниця, з якою зловмисник мав неприязні стосунки.

Тварину показали ветеринару, у пса на прізвисько Пуля діагностували забої м’яких тканин та грудної клітини.

Опубліковано Київська міська прокуратура Середа, 8 травня 2024 р.

Чоловіку повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з собакою.

За вчинене підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, у Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку сусідів, бо йому не подобалось, що пес на нього гавкає.

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