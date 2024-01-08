У Києві чоловік кинув гранату біля багатоповерхівки – подробиці справи

До суду передали справу про злочин у столиці, який стався восени 2023 року.

У Києві судитимуть чоловіка, який кинув гранату біля багатоповерхівки у Дніпровському районі столиці. Подія трапилась ще у вересні минулого року. Як розповіли правоохоронці, тоді внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а під час затримання у порушника виявили ще один боєприпас.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне 35-річному уродженцю Луганської області загрожує до семи років позбавлення волі.

Так, у вересні 2023 року до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що біля будинку на вулиці Вифлеємська вона почула звук, схожий на вибух. На місці події правоохоронці з’ясували, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Деякі пошкодження були виявлені на автомобілі "Вольво", який був поруч. Слідчо-оперативна група вилучила залишки вибухового пристрою.

Співробітники карного розшуку встановили, що до вчинення хуліганських дій причетний раніше неодноразово судимий за майнові злочини та хуліганство уродженець Луганщини 1998 року народження.

Правоохоронці з’ясували, що порушник прийшов до будинку, де мешкає чоловік, з яким у нього давній конфлікт, та кинув гранату, яка вибухнула.

Поліцейські затримали зловмисника поблизу місця проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в його особистих речах гранату "Ф-1" із запалом.

Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві пасажирів висадили з потяга метро на відкритій ділянці – що сталося.

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