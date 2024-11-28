У Києві чоловік кидався з ножем на військових Деснянського РТЦК: що відомо (фото)

Військові намагались уникнути конфлікту та спілкування з агресивним чоловіком, однак він дістав ніж і почав їх переслідувати, погрожуючи вбивством.

У Києві чоловік кидався з ножем на військових Деснянського РТЦК.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що перебуваючи на вул. Шолом-Алейхема у Києві чоловік побачив людей у військовій формі, підійшов до них та розпочав словесний конфлікт. Як з’ясувалось, військовослужбовці Деснянського РТЦК та СП проводили заходи оповіщення військовозобов’язаних на території району.

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Військові намагались уникнути конфлікту та спілкування з агресивним чоловіком, однак він дістав ніж і почав їх переслідувати, погрожуючи вбивством. Далі підозрюваний підібрав документи, які випали у працівників РТЦК та пошматував їх.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 52-річному киянину повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та у погрозі вбивством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 129 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Чоловік кидався з ножем на військових Деснянського РТЦК та СП / Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік з ножем намагався проникнути на територію ТЦК, щоб "визволити" свого сина.

У Кривому Розі сталась стрілянина за участі, ймовірно, співробітників ТЦК – соцмережі

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