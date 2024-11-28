У Києві чоловік кидався з ножем на військових Деснянського РТЦК: що відомо (фото)

Військові намагались уникнути конфлікту та спілкування з агресивним чоловіком, однак він дістав ніж і почав їх переслідувати, погрожуючи вбивством.
У Києві чоловік кидався з ножем на військових Деснянського РТЦК.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Встановлено, що перебуваючи на вул. Шолом-Алейхема у Києві чоловік побачив людей у військовій формі, підійшов до них та розпочав словесний конфлікт. Як з’ясувалось, військовослужбовці Деснянського РТЦК та СП проводили заходи оповіщення військовозобов’язаних на території району.
Військові намагались уникнути конфлікту та спілкування з агресивним чоловіком, однак він дістав ніж і почав їх переслідувати, погрожуючи вбивством. Далі підозрюваний підібрав документи, які випали у працівників РТЦК та пошматував їх.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 52-річному киянину повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та у погрозі вбивством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 129 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік з ножем намагався проникнути на територію ТЦК, щоб "визволити" свого сина.
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