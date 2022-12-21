У Києві чоловік хотів обміняти валюту і втратив майже мільйон гривень: що трапилось

У Києві чоловік хотів обміняти валюту та втратив майже мільйон гривень. Шахраї, щоб обманути потерпілого навіть змінювали зовнішність.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, чоловік хотів обміняти 900 тисяч гривень на 25 700 доларів, проте він став жертвою шахраїв. Ділки представились працівниками місцевої аптеки та задля афери навіть змінили зовнішність - одягали перуку, медичний халат та маску.

Про обмін коштів чоловік домовився із шахраями біля однієї із офісних будівель. Ті спочатку дали йому справжні гроші, проте потім непомітно підмінили їх, пробравшись у салон автомобіля, який належить потерпілому.

"Скориставшись слушним моментом, аферист непомітно замінив справжні американські долари на фальшиві. Після цього зловмисник разом із коштами увійшов до будівлі, начебто, щоб перерахувати кошти за допомогою рахункового пристрою, а насправді покинув приміщення через запасний вихід", - йдеться у повідомленні.

Двох шахраїв затримали. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Інші шахрайські схеми в Україні

Раніше у Києві шахрай облаштував фейковий обмінник та заволодів 62 тис. євро. Для пошуку потенційних клієнтів, зловмисники розмістили на сайті finance.uа оголошення про обмін валюти за курсом, вищим за середньоринковий. Проте зловмисників викрили правоохоронці та затримали їх.

Також у Київській області викрили ще одного шахрая, який видавав себе за військового та виманював у людей гроші. Чоловік переконував, що воює на передовій та потребує коштів на амуніцію та спецтехніку. Насправді ж, він ніколи не був мобілізований.

Читайте також: