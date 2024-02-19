У Києві чоловік голосно кричав та викидав з балкона побутові речі

Поліцейським вдалося підібрати потрібні слова, заспокоїти чоловіка та вмовити його пройти до карети швидкої.

У Києві чоловік голосно кричав, викидав з балкона побутові речі та агресивно поводився.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

"Кожен виклик патрульних непередбачуваний та небезпечний, щоразу від нашої допомоги може залежати життя. Днями на спецлінію 112 звернулися мешканці одної з багатоповерхівок у Подільському районі. Громадяни повідомили про сусіда, який голосно кричав та викидав з балкона побутові речі. Інспектори Євген Швєцов та Сергій Гаврилюк миттю прибули на місце події та зайшли до квартири. В помешканні ми виявили агресивного чоловіка, який голосно кричав та розповідав речі несумісні з реальністю", – розповіли у поліції.

Також читайте На Львівщині п'яний депутат намагався переїхати поліцейського

Поліцейським вдалося підібрати потрібні слова, заспокоїти чоловіка та вмовити його пройти до карети швидкої. Чоловіка ушпиталили.

Нагадаємо, на Київщині чоловік посадив цивільну дружину на ланцюг. Полції довелося викликати рятувальників, які перерізали ланцюг гідравлічними ножицями.

Читайте провідні новини дня: