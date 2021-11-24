У Києві чоловік до смерті побив знайомого і втік: подробиці

У Києві чоловік до смерті побив знайомого і втік: подробиці

Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

У Києві 32-річний чоловік ударив знайомого по голові та втік. Від отриманих травм постраждалий помер наступного дня у лікарні.

Про це 24 листопада повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

Вдома непритомного сина виявила матір і викликала швидку допомогу. Після чого до поліції із заявою звернувся чоловік і розповів, що його племінника побили і він знаходиться у лікарні у важкому стані.

Поліцейські з'ясували, що між приятелями виник конфлікт, коли вони разом випивали. Унаслідок чоловік ударив опонента по голові і той упав. Після цього зловмисник утік.

Правоохоронці за кілька годин знайшли та затримали раніше засудженого підозрюваного. За даним фактом у поліції відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Винному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Підозрюваного затримали / Національна поліція Києва

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області жінка звинуватила педагога у зґвалтуванні її 13-річної онуки. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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