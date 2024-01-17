У Києві чоловік до смерті побив биткою перехожого – як його покарали

У Києві чоловік до смерті побив биткою перехожого через словесну перепалку. Між незнайомцями виникла суперечка, під час якої фігурант завдав тяжкі тілесні ушкодження 66-річному потерпілому дерев’яною битою. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні. Подія сталася влітку минулого року. Наразі винуватцю призначено покарання у вигляді семи років ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант разом зі своїм товаришем прийшли до парку у Голосіївському районі. Згодом, зловмисник почав чіплятись до незнайомця. У процесі конфлікту, він завдав дерев’яною биткою численних травм 66-річному чоловікові.

Втекти після скоєного правопорушнику завадили співробітники полку поліції особливого призначення, які несли службу неподалік.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він невдовзі помер.

Поліцейські затримали 33-річного зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили речові докази.

Слідчі Голосіївського управління поліції, за процесуального погодження з окружною прокуратурою, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Голосіївський районний суд столиці виніс чоловіку вирок – позбавлення волі строком сім років.

Нагадаємо, у Києві сталася трагедія у дворі житлового будинку – жінка померла на дитячому майданчику.

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