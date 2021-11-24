У Києві чоловік дає ляпаси незнайомим жінкам на вулиці: фото

Чоловік вдарив в обличчя дівчинку-підлітка, яка йшла йому назустріч.

У Києві чоловік дає ляпаси незнайомим жінкам на вулиці.

У середу, 24 листопада, чоловік вдарив в обличчя дівчинку-підлітка, яка йшла йому назустріч.

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Про це повідомила очевидиця інциденту у групі "NEW Русанівка" у Facebook.

Коли жінка запитала у розгубленої дівчинки, чи знає вона того чоловіка, та відповіла, що з ним не знайома.

У коментарях під дописом жінки почали писати, що це непоодинокий випадок.

Жінки зазначають, що чоловік просто іде назустріч, а коли порівнюється з жінкою, раптово замахується. Без якоїсь попередньої агресії чи чогось такого. І продовжує йти, ніби нічого не сталося.

"Це безхатько, крутиться біля залізниці і гаражів біля неї. На Вифлиємській часто зустрічаю його. На мене теж кілька разів замахувався, так само, просто ідучи назустріч, але далі цього не йшло. Незалежно від результатів (мені вдавалося ухилятися), просто йшов далі щось буркочучи під ніс", - зазначила киянка Тетяна О.

Інша киянка на ім'я Вікторія зазначила, що минулого літа навіть писала заяву до поліції стосовно цього чоловіка, але жодного результату не побачила. "Нуль. Ніхто нічого не зробив", - написала вона.

Нагадаємо, у київському ботсаду ім. М. Гришка чоловік напав з биткою на жінку з дитиною.

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