У Києві чолові через ревнощі кинув гранату у знайому та її товариша (фото, відео)

Зловмисникові загрожує довічне ув’язнення.
У Києві чоловік через ревнощі намагався вбити свою знайому, яка не відповідала йому взаємністю, та її товариша. Зловмисник не придумав нічого кращого, ніж кинути у них гранату.
Пр це інформує поліція Києва.
Нападник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком та через ревнощі кинув у їх бік гранату. 33-річну жінку та її 37-річного знайомого негайно госпіталізували. Слідчі вилучили з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу.
Щоб затримати ревнивого нападника було введено спеціальну поліцейську операцію.
"Оперативні співробітники за силової підтримки бійців КОРД затримали винуватця за місцем проживання. Ним виявився раніше не судимий 34-річний місцевий мешканець", – йдеться в повідомленні.
За скоєний злочин зловмисникові загрожує позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення. Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину.
Раніше повідомлялося, що у Києві у чоловіка в руках здетонувала граната. Він загинув на місці.
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