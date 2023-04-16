У Києві чолові через ревнощі кинув гранату у знайому та її товариша (фото, відео)

У Києві чоловік через ревнощі намагався вбити свою знайому, яка не відповідала йому взаємністю, та її товариша. Зловмисник не придумав нічого кращого, ніж кинути у них гранату.

Пр це інформує поліція Києва.

Нападник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком та через ревнощі кинув у їх бік гранату. 33-річну жінку та її 37-річного знайомого негайно госпіталізували. Слідчі вилучили з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу.

Щоб затримати ревнивого нападника було введено спеціальну поліцейську операцію.

Фото: Поліція Києва / Facebook

"Оперативні співробітники за силової підтримки бійців КОРД затримали винуватця за місцем проживання. Ним виявився раніше не судимий 34-річний місцевий мешканець", – йдеться в повідомленні.

За скоєний злочин зловмисникові загрожує позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення. Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину.