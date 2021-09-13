У Києві чиновники продавали місця на кладовищі за $50 тис: їм вручили підозри

Гроші вимагали псевдопрацівники столичних кладовищ.
У Києві чиновники понад півтора року торгували місцями для поховання на столичних кладовищах. Підозрювані, зокрема, організували схему вимагання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. Їх ще в липні викрила СБУ, а нині їм повідомили про підозру.
Про це інформує пресслужба СБУ.
Так, підозрюються заступник директора спеціалізованого комунального підприємства "Спецкомбінат ПКПО" та директор одного із столичних комерційних підприємств.
Посадовці понад півтора року вимагали хабарі розміром від 3 до 50 тисяч доларів США за місця на кладовищах Києва. Сума залежала від району розташування могили.
Вимаганням грошей за "послуги" займалися двоє посередників-киян. Вони представлялися працівниками столичних кладовищ. Насправді, ж один з них – приватний підприємець, інший – безробітний.
Заступнику директора комунального підприємства оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Директор комерційного підприємства відповідатиме перед законом за ч. 5 ст. 27 (посібництво) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних до протиправної діяльності осіб.
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