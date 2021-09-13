У Києві чиновники продавали місця на кладовищі за $50 тис: їм вручили підозри

У Києві чиновники продавали місця на кладовищі за $50 тис: їм вручили підозри

Гроші вимагали псевдопрацівники столичних кладовищ.

У Києві чиновники понад півтора року торгували місцями для поховання на столичних кладовищах. Підозрювані, зокрема, організували схему вимагання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. Їх ще в липні викрила СБУ, а нині їм повідомили про підозру.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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Так, підозрюються заступник директора спеціалізованого комунального підприємства "Спецкомбінат ПКПО" та директор одного із столичних комерційних підприємств.

Посадовці понад півтора року вимагали хабарі розміром від 3 до 50 тисяч доларів США за місця на кладовищах Києва. Сума залежала від району розташування могили.

Вимаганням грошей за "послуги" займалися двоє посередників-киян. Вони представлялися працівниками столичних кладовищ. Насправді, ж один з них – приватний підприємець, інший – безробітний.

Заступнику директора комунального підприємства оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Директор комерційного підприємства відповідатиме перед законом за ч. 5 ст. 27 (посібництво) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних до протиправної діяльності осіб.

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