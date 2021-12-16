У Києві четвертий день шукають дівчину-підлітка: фото, прикмети

Дар'я Радченко, 2004 року народження, пішла з дому 13 грудня і дотепер не повернулася.

У Києві четвертий день шукають дівчину-підлітка.

Дар'я Радченко, 2004 року народження, пішла з дому 13 грудня і дотепер не повернулася.

Про це повідомляє Святошинське управління столичної поліції.

Прикмети Дар'ї: зріст приблизно 165 см, худорлявої статури, довге темне волосся, карі очі, має татуювання на лівому передпліччі "Ловець снів".

Була одягнена у коротку чорну зимову куртку, з білим візерунком чи написом на каптурі, чорні джинси, чорні зимові шкіряні черевики на платформі, чорний рюкзак зі штучної шкіри.

Поліція Києва / Facebook

"У випадку отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування малолітньої, просимо телефонувати за номером 102", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. До столичної поліції потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

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