У Києві четверо жінок перекрили перехід в районі Севастопольської площі: що сталося (відео)

Одна з жінок кидалася під колеса і кричала, щоб їхали прямо на неї.
У Києві четверо жінок перекрили перехід в районі Севастопольської площі.
Жінки нібито бастували через відсутність опалення у будинку.
Про це повідомив паблік "Київ Оперативний".
"Одна з жінок кидалася під колеса і кричала, щоб їхали прямо на неї. Після початку знімань на телефон самоліквідувалась", - йдеться у дописі під відео.
Пізніше у патрульній поліції Києва уточнили, що рух Повітрофлотським проспектом було перекрито у зв'язку з проведенням мітингу.
Нагадаємо, кияни у соцмережах повідомляють про справжній деревопад, який почався у столиці надвечір.
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