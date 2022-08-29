У Києві четверо 18-річних хлопців забили на смерть 34-річного чоловіка: фото

Молодики били чоловіка навіть після того, як він впав на землю та знепритомнів.

У Києві четверо 18-річних хлопців забили на смерть 34-річного чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Під час раптового конфлікту 18-річні кияни завдали тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю, від яких він через кілька днів помер у лікарні. Слідчі повідомили затриманим про підозру, на час досудового розслідування вони перебуватимуть під вартою", - йдеться у повідомленні поліції.

До Подільського управління поліції від перехожого надійшло повідомлення про бійку на Поштовій площі. На місце події негайно прибули наряди патрульної поліції та оперативники.

Правоохоронці встановили, що між 34-річним місцевим мешканцем та компанією 18-річних юнаків виник раптовий конфлікт, у ході якого молодики гуртом накинулись на потерпілого. Порушники били чоловіка навіть після того, як він впав на землю та знепритомныв, а далі втекли до метро.

Поліцейські затримали двох підозрюваних у підземці, а інших упродовж двох годин за їх місцем мешкання.

За даними поліції, усі затримані - кияни та студенти столичних вишів.

Лікарі декілька днів боролись за життя чоловіка, проте отримані травми виявились несумісними з життям.

"За погодженням із Подільською окружною прокуратурою слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави для двох з них. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Києві чоловік задушив свою сусідку. Тіло вбитої жінки випадково виявила місцева жителька у лісосмузі на вулиці Академіка Заболотного в Голосіївському районі столиці.

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