У Києві через закриття метро змінили дорожній рух на Либідській площі: карта проїзду

Також буде облаштована зупинка громадського транспорту поряд з ТРЦ Ocean Plaza.

У Києві через закриття станцій синьої гілки метро запроваджують зміни в організації дорожнього руху на Либідській площі.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Рух розворотними кільцями на площі Либідській буде дозволено лише транспортним засобам, які здійснюють перевезення пасажирів за встановленими маршрутами.

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Для всіх інших транспортних засобів розворот організовано за маршрутом: вулиця Велика Васильківська — вулиця Ковпака — вулиця Антоновича.

Надалі будуть встановлені дорожні знаки, які дозволятимуть рух розворотними кільцями лише для громадського транспорту.

Для зручності пасажирів додатково пропонується облаштувати зупинку громадського транспорту по вулиці Антоновича, 176 (поряд з ТРЦ Ocean Plaza).

Карта проїзду з урахуванням змін

Карта проїзду, з урахуванням змін в організації дорожнього руху на площі Либідській у Києві / Фото: МВС

Зелені стрілки на схемі — рух розворотними кільцями на площі Либідській для громадського траснпорту.

Сині стрілки на схемі — для всіх інших транспортних засобів.

"Для здійснення контролю та регулювання дорожнього руху на кінцевих зупинках громадського транспорту будуть залучені додаткові екіпажі патрульної поліції", — повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Водіїв просять враховувати зміни під час планування маршруту.

Зазначимо, очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що через закриття частини метро основне навантаження із перевезення пасажирів припаде на наземний громадський транспорт. На маршрути пустять більше одиниць транспорту, тому рух на дорозі може значно ускладнитись.

Нагадаємо, що у Києві від п'ятниці, 8 грудня, припинила працювати частина станцій синьої гілки метро – від "Либідської" до "Теремків". У метрополітені розгерметизувався тунель – вода підтопила частину підземки столиці. У Київському метрополітені зупинку руху потягів на цій ділянці називають вимушеним кроком для уникнення в подальшому позаштатної ситуації. Зокрема, через нерівномірні процеси розущільнення та навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

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