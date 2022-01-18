У Києві через візит Блінкена обмежать проїзд у центрі міста та на деяких вулицях

У Києві через візит Блінкена обмежать проїзд у центрі міста та на деяких вулицях

В УДО нагадують, що таким чином вони здійснюють держохорону щодо іноземних дипломатів.

У зв’язку з робочим візитом Державного секретаря США Ентоні Блінкена до України 19-20 січня можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині Києва та на деяких вулицях Дарницького та Шевченківського районів.

Про це повідомила пресслужба Управління державної охорони України.

В управлінні підкреслюють, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", вони здійснюють держохорону щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен прибуде з офіційним фізитом до Києва, аби провести зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським та очільником МЗС Дмитром Кулебою щодо подальшого стримування Росії.

Держсекретар Сполучених Штатів приїде з візитом до Києва

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