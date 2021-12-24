У Києві через технічний збій неможливо купити квитки у транспорті: як доїхати

У Києві через технічний збій неможливо купити квитки у транспорті: як доїхати

Контролери штрафувати не будуть.

У Києві через технічний збій у дата-центрі неможливо купити квитки у громадському транспорті. Наразі можна скористатися лише квитками, яки були куплені раніше, або оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.

Про це 24 грудня повідомили в комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

Уточнюється, що тимчасово не можна купити QR-квитки або поповнити транспортні карти у застосунку.

"У транспорті ви можете скористатися квитками та поїздками, які придбали заздалегідь. А ми попередили контролерів, щоб вони не штрафували вас через прикрий збій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві після нового року зростуть тарифи на воду. Скориговані тарифи на послуги водопостачання та водовідведення стосуватимуться 45 водоканалів.