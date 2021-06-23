У Києві через спеку знепритомніла вагітна жінка (фото)

У Києві через спеку знепритомніла вагітна жінка (фото)

Жінку передали медикам.

У Києві посеред дня 23 червня стало зле вагітній жінці. Через шалену спеку вона знепритомніла.

Про це повідомляє Муніципальна Варта Києва у Facebook.

Як зазначається, на момент, коли жінці стало зле, поруч був наряд Муніципальної охорони. Вони привели до тями жінку та передали її медикам.

"У таку погоду слід завжди брати з собою питну воду та не перебувати довго під прямим сонцем. Також бажано носити головні убори. Бережіть себе", - йдеться в повідомленні.

Потерпілу ушпиталили до третьої міської лікарні, що на вулиці Петра Запорожця, 26.

Вагітна жінка знепритомніла у Києві / Муніципальна варта Києва

Як повідомлялося, погода в Україні продовжує дивувати - після затяжних злив, регіони потерпають від спеки. Висока температура повітря може нашкодити організму, а щоб цього уникнути слід дотримуватися низки рекомендацій.

Нагадаємо, у четвер, 24 червня, в Україні синоптики прогнозують вдень до 31-36°, на півдні країни місцями 26-29°.

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