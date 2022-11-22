У Києві через негоду зламано 120 дерев: деякі з них впали на автівки, трамвайні колії та ЛЕП (фото)

Ще близько 100 дерев пошкоджено.

У Києві внаслідок негоди за два дні зламано 120 дерев, ще 100 пошкоджено, частина з них впала на автомобілі, трамвайні колії та лінії електропередач.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Районні управління зелених насаджень продовжують обстежувати території: парки, сквери, бульвари, проспекти. Найбільше ушкоджених дерев виявлено на зелених зонах Шевченківського району: 16 повалених і 48 пошкоджених.

Як повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА, станом на сьогодні рятувальники КАРС допомогли прибрати повалені дерева на 18 локаціях.

21 листопада:

о 17:51 виїхали на вулицю Бульварно-Кудрявську, що в Шевченківському районі столиці, де за допомогою спецтехніки прибрали дерево, яке впало на пішохідну зону;

о 18:18 на вулиці Захарівській, що в Подільському районі, рятувальники розпочали роботи з прибирання дерева, що впало на автівку;

о 18:26 відбувся виїзд на вулицю Голосіївську, що в Голосіївському районі, де також звільнили автівку від поваленого дерева;

о 18:56 виїхали на вулицю Нижньоюрківську в Подільському районі, де за допомогою спецтехніки прибрали повалене дерево, яке заблокувало проїжджу частину дороги;

о 19:23 також на вулиці Нижньоюрківській, що в Подільському районі, рятувальники прибрали повалене дерево, яке впало на лінію електропередачі;

о 19:52 на перехресті вулиць Митрофана Довнар-Запольського та Дегтярівської, що в Шевченківському районі міста, прибрали дерево, яке впало на трамвайні колії;

о 19:58 відбувся виїзд на вулицю Шолом Алейхема, що в Деснянському районі, де за допомогою спецобладнання прибрали дерево з автівки;

о 20:38 виїхали на вулицю Січових Стрільців, що в Шевченківському районі міста, де також звільнили автівки від поваленого дерева;

о 20:53 на вулиці Бакинській, що також в Шевченківському районі, де потрібна була допомога у звільненні автівки від поваленого дерева;

о 21:32 відбувся виїзд на вулицю Юлії Здановської (колишня Ломоносова), що в Голосіївському районі столиці, де прибрали повалене дерево з проїжджої частини дороги;

о 23:59 виїхали на вулицю Павла Вірського, що Шевченківському районі, де за допомогою спецтехніки прибрали дерево, яке впало автомобіль.

22 листопада:

о 02:25 на вулиці Олени Теліги, що також у Шевченківському районі столиці, рятувальники прибрали повалене дерево на проїжджій частині вулиці, що заважало комунальним службам виконувати роботи із розчищення доріг;

о 05:38 відбувся виїзд на вулицю Полковника Потєхіна, що в Голосіївському районі, де також було звільнено автівку від поваленого дерева;

о 07:03 на вулиці Володимирській, що в Шевченківському районі міста, рятувальники розпочали і прибрали повалене дерево з проїжджої частини дороги;

о 09:28 рятувальники знову виїхали на вулицю Бакинську, в Шевченківському районі, для прибирання поваленого дерева з автівки;

о 09:52 виїхали на вулицю Салютну, що в Шевченківському районі, також для прибирання поваленого дерева з автівки;

о 10:47 год на бульварі Павла Вірського, що в Шевченківському районі, рятувальники за допомогою автокрану виконують роботи з прибирання дерева, що впало на кабельні лінії;

о 12:10 виїхали на вулицю Романа Ратушного, що в Солом’янському районі міста, та розпочали роботи з прибирання аварійного дерева.

Ліквідація наслідків негоди триває. Рятувальники закликають мешканців бути обачливими, а водіїв просять не паркувати авто в недозволених місцях, а також під деревами.

У разі падіння дерев чи гілок травмування людей слід інформувати екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС "Київська служба порятунку": 044-430-37-13.

Нагадаємо, у Києві 22 листопада оголошено перший рівень небезпеки.

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