У Києві через негоду впав рекламний щит: пошкоджено два автомобілі, є потерпілий

У Києві через негоду впав рекламний щит: пошкоджено два автомобілі, є потерпілий

Рекламний борд у Києві впав через негоду.

У Києві перед Жулянським мостом у вівторок, 29 червня, через сильну зливу впав рекламний щит. Він пошкодив два автомобілі.

Про це повідомили в спільноті dtp.kiev.ua.

За словами очевидців, повалений рекламний щит пошкодив два автомобілі. Також повідомляють про одного потерпілого.

Наразі усі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві у вівторок, 29 червня, сталась негода: у місті була гроза та падав град. Шквали вітру сягали 15-20 м/с. Через це у столиці оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Також раніше у Львові сталась сильна буря. Попри те, що негода тривала пів години, вона встигла наробити лиха: у місті повиривало дерева, пошкодило дахи та підтопило вулиці.

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