Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Києві через негоду впав рекламний щит: пошкоджено два автомобілі, є потерпілий

У Києві через негоду впав рекламний щит: пошкоджено два автомобілі, є потерпілий

Фото із соцмереж

Рекламний борд у Києві впав через негоду.

У Києві перед Жулянським мостом у вівторок, 29 червня, через сильну зливу впав рекламний щит. Він пошкодив два автомобілі. 

Про це повідомили в спільноті dtp.kiev.ua. 

За словами очевидців, повалений рекламний щит пошкодив два автомобілі. Також повідомляють про одного потерпілого. 

Наразі усі обставини інциденту встановлюють правоохоронці. 

Нагадаємо, у Києві у вівторок, 29 червня, сталась негода: у місті була гроза та падав град. Шквали вітру сягали 15-20 м/с. Через це у столиці оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Також раніше у Львові сталась сильна буря. Попри те, що негода тривала пів години, вона встигла наробити лиха: у місті повиривало дерева, пошкодило дахи та підтопило вулиці.  