У Києві через негоду падають дерева: пошкоджено автівки (фото)

У Києві через негоду падають дерева: пошкоджено автівки (фото)

Серйозно пошкоджено щонайменше три автівки.

У Києві через негоду падають дерева. Серйозно пошкоджено щонайменше три автівки.

Про це пишуть очевидці у соцмережах.

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Біля амбулаторії на бульварі Перова, 10 величезне дерево впало на припарковані автівки.

Одна з машин серйозно пошкоджена.

Опубліковано Serhii Karelin Середа, 8 грудня 2021 р.

Ще одне дерево "втомилося" і впало просто на автівки на вулиці Липській. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Крім того, як повідомлялось, на вулиці Банковій, 1/10, біля Офісу президента впало велике дерево і пошкодило припаркований автомобіль.

"Хтось взагалі проводить обстеження дерев у Києві?", - обурюються користувачі.

Нагадаємо, у Києві другий день поспіль вирує негода, йде дощ зі снігом, ожеледь. Навіть оголошено перший рівень небезпеки.

У середу, 8 грудня, вдень у Києві очікується сильний снігопад. Він продовжиться і ввечері, але поступово слабшатиме. Температура повітря вдень 0 -2 градуси, вночі -1 -3 градуси. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

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