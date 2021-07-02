У Києві через матч "Україна-Англія" подовжать роботу метро

У Києві через матч "Україна-Англія" подовжать роботу метро

Після закінчення гри можливі обмеження на вхід на деяких станціях метро.

У Києві в ніч проти неділі 4 липня на годину подовжать роботу метро. Це зроблять через трансляцію матчу Чемпіонату Європи "Україна-Англія".

Про це повідомили в Київському метрополітені.

Також у метро повідомили, що після закінчення матчу на деяких станціях можливо запроваджуватимуть обмеження, щоб уникнути скупчення людей.

"Після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого". Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - повідомили в метрополітені.

Нагадаємо, стало відомо, коли у Києві вийдуть з обігу паперові квитки для проїзду в громадському транспорті.

Також у Києві 4 липня пів дня не працюватиме станція метро "Палац Спорту".

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