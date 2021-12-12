У Києві через футбольний матч закриють три станції метро: графік роботи

Пасажирам потрібно звернути увагу на графік роботи станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".
У Києві 12 грудня можуть обмежити вхід на трьох станціях метро у зв’язку із проведенням футбольного матчу "Динамо – Зоря".
Про це інформує пресслужба київського метрополітену.
"У неділю, 12 грудня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу "Динамо - Зоря" (початок гри о 17:00) можливі зміни у роботі столичного метрополітену", — йдеться в повідомленні.
На вхід перед початком футбольного матчу планують закрити станцію "Олімпійська". Після завершення гри закриють станції:
- "Олімпійська",
- "Палац спорту",
- "Площа Льва Толстого".
Обмеження застосовуються з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Нагадаємо, що у Києві п'яний 20-річний водій на BMW втікав від патрульних.
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