У Києві через футбольний матч закриють три станції метро: графік роботи

У Києві через футбольний матч закриють три станції метро: графік роботи

Пасажирам потрібно звернути увагу на графік роботи станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".

У Києві 12 грудня можуть обмежити вхід на трьох станціях метро у зв’язку із проведенням футбольного матчу "Динамо – Зоря".

Про це інформує пресслужба київського метрополітену.

"У неділю, 12 грудня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу "Динамо - Зоря" (початок гри о 17:00) можливі зміни у роботі столичного метрополітену", — йдеться в повідомленні.

На вхід перед початком футбольного матчу планують закрити станцію "Олімпійська". Після завершення гри закриють станції:

"Олімпійська",

"Палац спорту",

"Площа Льва Толстого".

Обмеження застосовуються з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Нагадаємо, що у Києві п'яний 20-річний водій на BMW втікав від патрульних.

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