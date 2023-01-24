У Києві через антисанітарію з родини вилучили трьох голодних дітей: оприлюднено фото

Хлопчика та двох дівчаток доправили до медичного закладу, де їх оглянуть лікарі, а соціальні працівники, у свою чергу, ухвалять рішення щодо їхнього подальшого перебування.

У Києві на Троєщині поліція виявила родину, де батьки не приділяють належної уваги своїм дітям.

Про це повідомила інспекторка сектору ювенальної превенції Деснянського управління поліції Анастасія Майстренко. За її словами, поліцейські провели з киянкою профілактичну бесіду, під час якої їй пояснили, що вона має виправити умови проживання, а представники комісії ухвалили рішення про вилучення трьох дітей - 2011, 2017 та 2022 років народження.

"Ми поспілкувалися із сусідами та мешканцями багатоповерхівки на вулиці Драйзера, котрі підтвердили, що 35-річна мати не займається їхнім вихованням. У квартирі ми побачили бруд, розкидані дитячі речі та відсутність їжі. Хлопчика та двох дівчаток доправили до медичного закладу, де їх оглянуть лікарі, а соціальні працівники, у свою чергу, ухвалять рішення щодо їхнього подальшого перебування", - розповіла Майстренко.

Як результат, правоохоронці склали на жінку протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей. Санкція статті передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поліція просить не залишатися байдужими та негайно повідомляти на спецлінію 102 для оперативного реагування на можливі факти залишення дітей у небезпеці або очевидні випадки невиконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, 23 січня навчання у школах та ліцеях Броварів тимчасово припинили: надійшло тривожне повідомлення з погрозами у бік школярів.

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