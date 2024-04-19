У Києві частково зупинено рух на одній із гілок метро: у чому причина

У місцевих пабліках повідомляють про поломку потяга на станції "Дніпро".

Увечері в п’ятницю, 19 квітня, у Києві частково призупинено рух червоною гілкою метро.

Як повідомили кореспонденту ТСН.ua у Київському метрополітені, зміни у русі сталися з технічних причин.

Підписники столичних Telegram-каналів повідомляють про поломку потяга на станції "Дніпро".

“Ледь не заглохли в тунелі, стоїмо вже хвилин 10, сказав машиніст “відправлення затримується на невизначений час, поїзд несправний”, - пишуть у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Києві на станції метро "Мінська" спалахнула пожежа. Вогонь з’явився під стелею станції, саме над рейками, де проїжджає поїзд.

Читайте також: