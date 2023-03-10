У Києві частково запровадили стабілізаційні відключення світла

У столиці вимикають світло за графіками.
У п'ятницю, 10 березня, у деяких районах Києва запровадили стабілізаційні відключення світла. Причиною цього стали пошкодження обладнання.
Про це повідомили у ДТЕК.
Наголошуєтьс, що стабілізаційні відключення діють у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів.
"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів", - йдеться у повідомленні.
У Києві вимикають світло за графіками. З можна ознайомитися на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, у чотирьох областях України діють погодинні та аварійні відключення світла. Їх запровадили через пошкодження внаслідок ракетних атак та ударів дронами по об'єках енергетики.
Внаслідок ударів дронів в Житомирі склалася складна ситуація. Дефіцит електроенергії складає 75%. Поки що 6-8 годин житомиряни будуть без світла щодня.
У Харкові досі без електроенергії залишаються 470 тис. споживачів.Без електрики також 50 тис. жителів області. Наразі зі світлом уже понад 90% споживачів області.
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