У Києві частково запровадили стабілізаційні відключення світла

У столиці вимикають світло за графіками.

У п'ятницю, 10 березня, у деяких районах Києва запровадили стабілізаційні відключення світла. Причиною цього стали пошкодження обладнання.

Про це повідомили у ДТЕК.

Наголошуєтьс, що стабілізаційні відключення діють у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів", - йдеться у повідомленні.

У Києві вимикають світло за графіками. З можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у чотирьох областях України діють погодинні та аварійні відключення світла. Їх запровадили через пошкодження внаслідок ракетних атак та ударів дронами по об'єках енергетики.

Внаслідок ударів дронів в Житомирі склалася складна ситуація. Дефіцит електроенергії складає 75%. Поки що 6-8 годин житомиряни будуть без світла щодня.

У Харкові досі без електроенергії залишаються 470 тис. споживачів.Без електрики також 50 тис. жителів області. Наразі зі світлом уже понад 90% споживачів області.

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