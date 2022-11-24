У Києві частково відновили електропостачання, але в місті діють екстрені обмеження

Після російських обстрілів 23 листопада ДТЕК частково відновив електропостачання в Києві. Cтаном на ранок 24 листопада відновили подачу електроенергії на об’єкти критичної інфраструктури: перш за все, водопостачання та лікарень. Фахівці продовжують працювати над подачею електроенергії на середні об’єкти теплопостачання.

Про це повідомили у КМДА.

"За ніч відремонтували 2 транзитні лінії, що подають напругу на лівий берег Києва. Станом на другу половину дня 24 листопада продовжується ремонт ліній ДТЕК "Київські електромережі", що були пошкоджені через атаку 23 листопада", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють енергетики, це дозволить відновити подачу електроенергії для частини громадян, які лишаються без світла відучора.

"Водночас за вказівкою системного оператора НЕК "Укренерго", в Києві наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

В КМДА зазначили, що ситуація в енергосистемі після чергового терористичного ракетного удару Росії є вкрай складною. Енергетики цілодобово роблять все можливе, щоб якомога швидше у людей з’явилось світло.

"Мешканців просять максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі", - зазначили в держадміністрації.

Ситуація в Києві

У Києві станом на 17:20 год. 24 вересня 70% побутових споживачів перебували без електропостачання.

Водопостачання по усіх районах міста відновили. Проте, подекуди ще фіксуються проблеми з тиском води в мережі. Ремонтні та аварійні бригади Києва у посиленому режимі працюють над відновленням теплопостачання.

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