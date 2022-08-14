У Києві частково перекриють рух по вул. Володимирській: схема об’їзду

У Києві, у понеділок, 15 серпня, від 8:00 до 18:00 на частині вул. Володимирської перекриють рух.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на КП "Київавтодор".

"На ділянці вул. Володимирської між вул. Саксаганського та вул. Жилянською влаштовуватимуть асфальтове покриття після робіт на підземних комунікаціях", - йдеться у повідомленні.

Під час асфальтування рух на цій ділянці вулиці перекриють.

Схема об’їзду: вул. Саксаганського – вул. Паньківська – вул. Жилянська.

Нагадаємо, McDonald's відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу, протягом кількох наступних місяців.

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