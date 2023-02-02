У Києві частково обмежили рух на вулиці Гетьмана: що сталося

Фахівці вже працюють на місці аварії.
У четвер, 2 лютого, у Києві частково обмежено рух на вул. Вадима Гетьмана у бік Шулявського мосту. Причина - аварія на колекторі.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
"Аварія сталася на каналізаційному колекторі діаметром 500 мм на вул. Вадима Гетьмана, 19", - йдеться у повдомленні.
Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" вже працюють на місці аварії.
Нагадаємо, 2 лютого у Київській області та в Києві світло будуть вимикати за стабілізаційними графіками. Обсяги споживання електроенергії, передбачені для регіону дещо збільшилися за останні кілька днів.
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