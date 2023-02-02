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У Києві частково обмежили рух на вулиці Гетьмана: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Києві частково обмежили рух на вулиці Гетьмана: що сталося

Фото: Сайт Віталія Кличка

Фахівці вже працюють на місці аварії.

У четвер, 2 лютого, у Києві частково обмежено рух на вул. Вадима Гетьмана у бік Шулявського мосту. Причина - аварія на колекторі.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

"Аварія сталася на каналізаційному колекторі діаметром 500 мм на вул. Вадима Гетьмана, 19", - йдеться у повдомленні.

Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" вже працюють на місці аварії.

Нагадаємо, 2 лютого у Київській області та в Києві світло будуть вимикати за стабілізаційними графіками. Обсяги споживання електроенергії, передбачені для регіону дещо збільшилися за останні кілька днів.

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Дата публікації
Перегляди
405
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