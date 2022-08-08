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У Києві частково обмежать рух транспорту біля станції метро "Нивки"

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У Києві частково обмежать рух транспорту біля станції метро "Нивки"

Фото: КМДА

Під час робіт рух буде частково обмежено, також можлива тимчасова зміна в маршрутах тролейбусів.

У суботу, ​​13 серпня, під шляхопроводом біля станції метро "Нивки" частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє КМДА.  

Рух буде обмежено від 10:00 по 18:00.

"Під шляхопроводом на перетині просп. Перемоги і вул. Щербаківського виконають перевлаштування тимчасових опор. На самому шляхопроводі рух не обмежуватимуть", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві водію автобуса стало зле під час тривоги і він в'їхав у стовп (відео).

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