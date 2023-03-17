У Києві обмежать рух транспорту на низці вулиць: де і коли

У Києві частково обмежено рух на вул. Юрія Шумського і вул. Ентузіастів, а також від вечора п'ятниці, 17 березня, частково перекриють Дніпровську набережну.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

На вулиці Юрія Шумського частково обмежено рух до 31 травня. Дорожники відновлюють капітальний ремонт. Наразі покриття оновлюють на кільцевій розв'язці – на перетині з вулицею Березняківською. До кінця весни планують доробити верхній шар покриття, оновити покриття тротуарів і облаштувати велодоріжки.

На деяких вулицях Києва частково перекриють рух / Фото: КМДА

На Дніпровській набережній частково обмежать рух із 22:00 17 березня до 9 квітня. Наразі триває будівництво лівобережної розв'язки Дарницького залізнично-автомобільного переходу. Для виконання монтажних робіт на осі проїжджої частини Дніпровської набережної встановлять тимчасову опору. На ділянці між вулицями Здолбунівською та Причальною частково обмежать рух.

Так, 18 та 19 березня буде відкрита тільки одна смуга в кожному напрямку. А з 20 березня до 9 квітня працюватиме одна смуга в напрямку проспекту Бажана і дві смуги в напрямку проспекту Соборності.

На деяких вулицях Києва частково перекриють рух

На частині вулиці Ентузіастів перекриють рух до 30 червня. Із 17 березня роботи починаються на ділянці між будинками № 15 та № 37. На першому етапі прокладатимуть нову мережу дощової каналізації.

Схема об'їзду: вул. Ентузіастів – б-р І. Шамо – вул. Ентузіастів.

На деяких вулицях Києва частково перекриють рух

Через роботи з прокладання інженерних мереж на вулиці Ентузіастів із 17 березня орієнтовно до 30 червня змінить рух автобусний маршрут № 48.

Рух автобусів організують трасою: станція метро "Лівобережна" – вулиця Раїси Окіпної – Русанівська набережна – вулиця Ентузіастів – бульвар Ігоря Шамо – вулиця Ентузіастів (до Русанівської набережної).

Раніше ми повідомляли про відновлення руху десятків тролейбусних і трамвайних маршрутів у столиці.