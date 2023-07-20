У Києві цех "Більшовика" демонтують за десятки мільйонів, щоб добудувати Шулявську розв’язку

Роботи планують виконати до 29 лютого 2024 року.

У Києві оголосили тендер на демонтаж п’ятого цеху колишнього заводу "Більшовик" очікуваною вартістю 93,38 млн гривень.

Про це свідчать дані у системі Prozorro.

Розбирання будівель та споруд цеху №5 АТ "Перший Київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик") замовили в рамках проєкту реконструкції транспортної розв’язки на Шулявці, передає "Великий Київ".

Роботи планують виконати до 29 лютого 2024 року. Зокрема, потрібно розібрати надземну частину цегляних будівель без збереження придатних матеріалів та вивезти 25,3 тис. тонн будівельного сміття на відстань до 22 км та утилізувати його.

Нагадаємо, у Києві виявлено багатомільйонні збитки під час реконструкції Поштової площі.

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