У Києві було гучно: працювали сили ППО

Росіяни не втомлюються атакувати столицю України.
У Києві пролунали вибухи.
Про це заявили моніторингові канали у повідомленні у соцмережах у ніч проти 6 лютого 2025 року.
Зокрема, у Київській області у повітряному просторі зафіксовано БпЛА, - повідомили у Київській обласній державній адміністрації.
"Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додають посадовці.
"Увага! м.Київ! Ворожі ударні БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях" - зауважили пізніше у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні "почервоніла" низка регіонів.
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