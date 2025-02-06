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У Києві було гучно: працювали сили ППО

У Києві було гучно: працювали сили ППО

Українські захисники продовжують захищати небо. / Фото: ТСН.ua

Росіяни не втомлюються атакувати столицю України.

У Києві пролунали вибухи

Про це заявили моніторингові канали у повідомленні у соцмережах у ніч проти 6 лютого 2025 року. 

Зокрема, у Київській області у повітряному просторі зафіксовано БпЛА, - повідомили у Київській обласній державній адміністрації

"Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні. 

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додають посадовці. 

"Увага! м.Київ! Ворожі ударні БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях" - зауважили пізніше у ПС ЗСУ. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні "почервоніла" низка регіонів.

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