У Києві було гучно: працювали сили ППО

У Києві пролунали вибухи.

Про це заявили моніторингові канали у повідомленні у соцмережах у ніч проти 6 лютого 2025 року.

Зокрема, у Київській області у повітряному просторі зафіксовано БпЛА, - повідомили у Київській обласній державній адміністрації.

"Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додають посадовці.

"Увага! м.Київ! Ворожі ударні БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях" - зауважили пізніше у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні "почервоніла" низка регіонів.

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