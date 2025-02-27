У Києві будуть перевіряти перепустки, видані для пересування під час комендантської години

Перепустки видаватимуться тільки тим, хто дійсно потребує пересування у комендантську годину.

В Києві будуть вилучати перепустки, видані без підстав для пересування під час комендантської години, наразі розробляється новий алгоритм їх видачі.

Про це повідомив речник міської військової адміністрації Євген Ієвлєв у етері Новини.LIVE.

"І тут питання навіть не стільки формальності, а ще й моралі в тому, що рівні чи не рівні люди між собою. Нам відомі на свіжі цифри, що Київська міська державна адміністрація видала близько 9 тисяч таких перепусток. І ми маємо підставу на сьогоднішній день Київська міська військова адміністрація вважати, що якась кількість цих перепусток була видана, скажімо так, людям, які не зовсім мають потребу пересуватися в комендантську годину", - сказав він.

За його словами, Тимуром Каченко на сьогодні ініційована перевірка всіх таких перепусток. В результаті цієї перевірки перепустки будуть вилучені. Є певний алгоритм випрацьований.

Він розповів, що це питання також підніметься на найближчій раді оборони Києва. "По-перше, ці перепустки будуть вилучені. По-друге, надалі вже майже розроблений алгоритм, за яким будуть видаватися такі перепустки", - розповів він.

"Зараз не хочу відкривати всіх, скажімо так, напрацювань, бо буде гарний продукт, який ми запропонуємо містянам. І такі перепустки будуть точно потрапляти в руки тільки тим особам, які дійсно потребують пересування в комендантську годину території міста Києва", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві зафіксовані нові випадки видавання перепусток для пересування під час комендантської години без обґрунтованої потреби.

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