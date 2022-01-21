У Києві буде сніжно: прогноз погоди на п'ятницю, 21 січня

У столиці очікується сильний вітер та ожеледиця.
Погода в Києві в п'ятницю, 21 січня, буде сніжною. Синоптики прогнозують, що опади не припинятимуться вдень та вночі.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Температура повітря вдень 0 -2 градуси, вночі -3 -5 градусів. Вітер західного спрямування, 7-12 м/с.
Крім того, у столиці очікується сильний вітер та ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий). У Києві очікується на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
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