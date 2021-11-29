У Києві буде похмуро та дощитиме: прогноз погоди на понеділок, 29 листопада

У Києві буде похмуро та дощитиме: прогноз погоди на понеділок, 29 листопада

Стовпчики термометрів покажуть +9 градусів.

У понеділок, 29 листопада, у Києві буде хмарно. Синоптики також прогнозують невеликий дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Температура повітря вдень буде близько +7 +9 градусів, уночі похолодає до +4 +6 градусів. Вітер південно-західного спрямування, 7-12 м/с.

Нагадаємо, що до України прийшов циклон "Бенедикт", він і розділив погоду по всій території. Найхолодніше буде на Заході, Півночі та у центрі. Там очікують нічні морози та мокрий сніг. А от у Південних та Східних областях буде тепло, але дощитиме.

Погода в Україні: до країни прийшов циклон "Бенедикт", який розділив погоду по всій території

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