У Києві буде похмуро та дощитиме: прогноз погоди на понеділок, 29 листопада

Стовпчики термометрів покажуть +9 градусів.
У понеділок, 29 листопада, у Києві буде хмарно. Синоптики також прогнозують невеликий дощ.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Температура повітря вдень буде близько +7 +9 градусів, уночі похолодає до +4 +6 градусів. Вітер південно-західного спрямування, 7-12 м/с.
Нагадаємо, що до України прийшов циклон "Бенедикт", він і розділив погоду по всій території. Найхолодніше буде на Заході, Півночі та у центрі. Там очікують нічні морози та мокрий сніг. А от у Південних та Східних областях буде тепло, але дощитиме.
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