У Києві BMW на смерть збив комунальника, який стояв на зеленій зоні (відео)

За попередньою інформацією, водій, який збив комунальника, був тверезий.

У Києві 23 жовтня водій BMW насмерть збив комунальника, який стояв посеред зеленої зони на проспекті Перемоги. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, виїхав на зелену зону та збив співробітника комунальної служби. Лікарі, які приїхали на місце ДТП, констатували смерть чоловіка.

Водій легковика в момент ДТП, попередньо, був тверезий. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві водій Lexus застрелив військового під час дорожнього конфлікту. У 34-річного Олексія Щербини залишилися дружина та маленька донька.

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