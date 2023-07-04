У Києві блогеру "світить" 8 років – заперечував агресію РФ та звинувачував у війні "сатанинську мафію"

У Києві перед судом постане 46-річний місцевий мешканець, який у TikTok заперечував агресію РФ та звинувачував у війні "сатанинську мафію".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно киянина за обвинуваченням у розповсюджені матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 КК України).

Санкція статей передбачає до восьми років позбавлення волі.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України підозрюваний на власній сторінці у соцмережі TikTok поширював для необмеженого кола користувачів відеозаписи, в яких містилися заперечення збройної агресії РФ проти України.

У Києві блогеру "світить" 8 років – заперечував агресію РФ. / Фото: Київська міська прокуратура

"У своїх відеоматеріалах підозрюваний намагався зняти відповідальність з РФ за повномасштабну війну в Україні та звинувачував у всьому "сатанинську мафію". При цьому, блогер закликав усіх глядачів контенту об’єднуватися та чинити активний спротив українським правоохоронцям", - розповіли у прокуратурі.



Висновками судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що висловлювання в опублікованих матеріалах мають пропагандистський характер та спрямовані на заклики до насильницької зміни конституційного ладу та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, у Києві, в одному з магазинів виник мовний скандал: охоронець заявив, що "Київ – російськомовне місто".

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