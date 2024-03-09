У Києві відома блогерка-косметолог у TikTok називала агресію РФ проти України гібридною війною: фото

У TikTok блогерка розповідала про те, що в Україні нібито триває гібридна війна, яку треба припинити.

У Києві 33-річній б'юті-блогерці повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Підозрювана працює у сфері краси, а у соцмережах здебільшого рекламує свої б'юті-процедури та позиціонує себе як косметолога з багаторічним досвідом. Втім, згодом жінка вирішила публікувати відео на політичні теми. У TikTok вона розповідала про те, що в Україні триває гібридна війна, яку треба припинити. Крім того, блогерка записала звернення до влади, заявивши, що хоче моральної компенсації за нелегкі останні роки життя у столиці", – йдеться у повідомленні.

Наразі свою сторінку у TikTok скандальна б'юті-блогерка видалила

Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Наразі свою сторінку у TikTok скандальна б'юті-блогерка видалила.

Жінці загрожує до п'яти років за ґратами

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Ще один мешканець Києва, 61-річний охоронець паркінгу, отримав підозру за поширення аналогічних матеріалів у соціальній мережі "Однокласники".

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Охоронецб паркінгу через заборонену соціальну мережу "Однокласники" поширював матеріали, у яких міститься виправдування і визнання правомірною збройної агресії РФ та у в своїх постах поширював російські наративи про "бандерівців та нацистів".

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві повідомлено про підозру "Володимиру Великому", який заперечував збройну агресію Росії проти України.

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