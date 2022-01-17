У Києві біля входу в метро "Вокзальна" виявлено закривавлене тіло чоловіка

Зараз на місці працюють лікарі та правоохоронці.

У Києві біля входу в метро "Вокзальна" виявлено тіло чоловіка.

Очевидці кажуть, що людина вся у крові.

Також читайте Під Києвом 20-річний альфонс викрав автомобіль дівчини після побачення

Про це повідомив паблік "Київ Оперативний".

Зараз на місці працюють лікарі та правоохоронці.

Київ Оперативний

Деталі та причини події уточнюються.

Нагадаємо, на Південній Борщагівці чоловіка зарізали просто посеред вулиці. Потерпілий став свідком бійки між цивільним подружжям та вирішив втрутитися, внаслідок чого отримав ножові поранення.

Читайте також: