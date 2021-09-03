У Києві біля станції метро "Житомирська" помітили лося: відео

Поряд розташована жвава траса, перехожі переживають, аби тварина не вискочила на дорогу.

У Києві біля станції метро "Житомирська" перехожі буквально заклякли від подиву, коли недалеко від них пройшов лось.

Відео з сохатим оприлюднив один зі столичних telegram-пабліків.

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"Район станції метро "Житомирська" настільки очистився… Автор відео гуляв неподалік", - йдеться у дописі під відео.

Поряд розташована жвава траса, перехожі переживають, аби тварина не вискочила на дорогу.

Нагадаємо, у Рівненьскій області врятували лосицю, яка впала в озеро на закинутій очисній споруді.

У Києві біля метро "Житомирська" помітили лося

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