У Києві біля станції метро "Житомирська" помітили лося: відео

Поряд розташована жвава траса, перехожі переживають, аби тварина не вискочила на дорогу.
У Києві біля станції метро "Житомирська" перехожі буквально заклякли від подиву, коли недалеко від них пройшов лось.
Відео з сохатим оприлюднив один зі столичних telegram-пабліків.
"Район станції метро "Житомирська" настільки очистився… Автор відео гуляв неподалік", - йдеться у дописі під відео.
Поряд розташована жвава траса, перехожі переживають, аби тварина не вискочила на дорогу.
Нагадаємо, у Рівненьскій області врятували лосицю, яка впала в озеро на закинутій очисній споруді.