У Києві біля станції метро під мостом застрягла вантажівка

Конструкції мосту залишилися неушкодженими.
У столиці біля станції метро "Лівобережна" під мостом застрягла вантажівка.
Про це розповіли у ТСН.16:45 31 січня.
Контейнер ваговоза виявився надто високим і не пройшов під шляхопроводом. Найімовірніше, водій "КАМАЗу" знехтував попереджувальним знаком про обмеження висоти, не розрахував габарити причепа і просто застряг посередині.
Шофер не постраждав. Конструкції мосту теж залишилися неушкодженими, запевнили дорожники. Метро працює в звичному режимі.
Як повідомлялося, у Київській області, поблизу селища Гребінки, зіткнулися дві автівки. Внаслідок ДТП загинула вагітна жінка.
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