У Києві біля станцій метро приберуть МАФи: що сталося

У Києві біля станцій метро приберуть МАФи: що сталося

У Києві біля станцій метро демонтують і перенесуть на інші локації МАФи.

Рада оборони міста вирішила перемістити торговельні точки, які перешкоджають доступу людей до укриттів. Зазначається, що підприємцям, які мають дозвільні документи, запропонують інше доступне місце для діяльності.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Власників поінформують про необхідність перенесення тимчасових споруд і причини такого рішення. Після цього протягом трьох днів вони повинні самостійно демонтувати і перенести торгові точки.

"Місто сподівається на розуміння з боку підприємців, адже в умовах воєнного стану пріоритетом є безпека людей. Станціями метро як укриттями користується близько 1500 осіб", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у застосунку "Київ Цифровий" завершено рейтингове електронне голосування щодо перейменувань об’єктів столиці, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Було отримано понад 6,5 мільйона голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ.

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