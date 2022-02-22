У Києві біля Солом’янського військкомату вишикувалася велика черга: відео

За словами чергового, «проходить мобілізація у зв’язку з війною».
У Києві у вівторок, 22 лютого біля військкомату в Солом’янському районі Києва утворилася велика черга з чоловіків.
За словами чергового, проходить "мобілізація у зв’язку з війною".
Про це повідомила киянка Людмила Янкіна у Facebook.
"Ситуація під військкоматом. Людей дуже багато. Слова чергового "мобілізація у зв’язку з війною", – написала жінка.
Опубліковано Lyudmyla Yankina Понеділок, 21 лютого 2022 р.
Під військовим комісаріатом Солом’янського району зібралося біля сотні чоловіків різного віку. Більшість - середнього віку, які готові йти воювати за волю України. Втім, на відео видно і молодь, яким також небайдужа доля країни.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Очільник країни-агресорки підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".
Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.
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