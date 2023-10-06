У Києві біля школи виявили тіло жінки: що відомо (фото)

У поліції кажуть, що наразі встановлюють особу жінки.

У Києві поруч зі школою №159 у Солом’янському районі виявили тіло людини.

Про це повідомляють у соціальних мережах – тіло загорнуте в чорний пакет лежить недалеко від дитячого майданчика.

Як розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва, на місці працює слідчо-оперативна група.

"Біля школи №159 виявлено тіло жінки. Її особа наразі встановлюється, вік загиблій близько 60 років. Попередньо людині раптово стало зле і вона померла. Правоохоронці працюють на місці", - розповіли в поліції Києва.

Точну причину смерті буде встановлено після проведення судмедекспертизи.

На місці події / Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, у ставку на території Прилуцького навчально-реабілітаційного центру виявили тіло 11-річного вихованця цього дитбудинку.

Читайте також: