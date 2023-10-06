Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві біля школи виявили тіло жінки: що відомо (фото)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
79
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві біля школи виявили тіло жінки: що відомо (фото)

Поліція з'ясовує причини та обставини смерті жінки / Фото: pixabay.com

У поліції кажуть, що наразі встановлюють особу жінки.

У Києві поруч зі школою №159 у Солом’янському районі виявили тіло людини.

Про це повідомляють у соціальних мережах – тіло загорнуте в чорний пакет лежить недалеко від дитячого майданчика.

Як розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва, на місці працює слідчо-оперативна група.

"Біля школи №159 виявлено тіло жінки. Її особа наразі встановлюється, вік загиблій близько 60 років. Попередньо людині раптово стало зле і вона померла. Правоохоронці працюють на місці", - розповіли в поліції Києва.

Точну причину смерті буде встановлено після проведення судмедекспертизи.

На місці події / © Фото з соціальних мереж
На місці події / Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, у ставку на території Прилуцького навчально-реабілітаційного центру виявили тіло 11-річного вихованця цього дитбудинку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
79
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація