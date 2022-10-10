У Києві біля посольства Румунії вибухнула російська ракета, також постраждав візовий відділ консульства Німеччини

Під час масованого обстрілу Києва 10 жовтня, російські ракети влучили у райони, де розташовані іноземні дипустанови.

У понеділок, 10 жовтня, під час ракетного обстрілу Росією Києва, одна з ворожих ракет вибухнула за 850 метрів від посольства Румунії.

Про це повідомив очільник МЗС Румунії Богдан Ауреску.

"Радий, що персонал посольства Румунії у безпеці попри те, що один удар був завданий лише за 850 метрів від його будівлі", – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Румунії також рішуче засудив ракетні удари РФ по цивільних об’єктах у центрі Києва та інших українських містах, нагадавши, що це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і призвело до людських жертв.

Також стало відомо, що внаслідок атаки росіян постраждав візовий відділ консульства Німеччини.

"Може ви хочете відправити пару танків "Леопард" і перевірити ситуацію на місці?", - написав колишній голова Фонду Бьолля у Києві Сергій Сумленний, звернувшись у Мережі до канцлера Олафа Шольца та міністерки закордонних справ Анналені Бербок.

Нагадаємо, Росія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по Києву та низці міст України. Внаслідок атак зафіксовані людські жертви. Є також інформація про руйнування об'єктів критичної інфраструктури у містах.

ТСН.ua зібрала все, що наразі відомо про ракетну атаку Росії по Україні.

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