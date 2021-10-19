Паркінг буде розташовано по вулиці Шовковичній, 39/1.

У Києві біля Олександрівської лікарні з'явиться підземний паркінг. Він буде розташований по вулиці Шовковичній, 39/1.

Такий проєкт рішення було підтримано сьогодні, 19 жовтня, під час засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Також читайте Правила паркування 2021 в Україні: де ставити автомобіль та як

Про це йдеться на сайті Київміськради.

Київське інвестиційне агентство отримало дозвіл від бюджетної комісії розробити умови конкурсу та передпроєктну документацію задля залучення інвестора.

"У процесі перевірки земельної ділянки було виявлено, що територія придатна для спорудження підземного паркінгу, тому центральну міську клініку було включено до переліку об'єктів, які обов’язково потребують залучення інвестицій. Інвестиції – це великий шанс для розвитку міста. Потрібно залучати інвесторів з метою реалізації нових проєктів та можливостей для столиці", – зазначила депутатка Київміськради Людмила Ковалевська.

Наразі вказаний об'єкт належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та закріплений на праві оперативного управління за Олександрівською клінічною лікарнею.

Нагадаємо, у центрі Києва анонсували створення чотирьох парковок.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання