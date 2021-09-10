У Києві біля метро "Славутич" будують 10-поверховий "храмовий комплекс" з апартаментами: фото

У Києві біля метро "Славутич" будують 10-поверховий "храмовий комплекс" з апартаментами: фото

Цей об’єкт включатиме 176 апартаментів.

У Києві біля станції метро "Славутич" будують "багатофункціональний храмовий комплекс". Цей об’єкт матиме щонайменше 10 поверхів. Він включатиме 176 апартаментів.

Про це пишуть "Наші гроші".

Видання зазначає, що у Києві під виглядом багатофункціональних комплексів часто будуються житлові, а квартири продають як апартаменти.

Дозвіл на будівництво багатофункціонального храмового комплексу на вул. Зарічна, 45 у Дарницькому районі Києва Державна архітектурно-будівельна інспекція видала компанії "Столичний актив" 31 серпня. Про це свідчать дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Водночас тип об’єкта будівництва у дозволі визначено під кодом "Будівлі торговельні інші".

Будівництво заплановане на ділянці площею 1,07 га, що знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту. Цільове призначення землі – для будівництва, експлуатації та обслуговування храму Святого Євангелиста Іоана Богослова. І цей храм вже збудований.

На місці подальшої забудови розміщено паспорт об’єкту.

На фотопроєкті видно церкву, оточену багатоповерховими будівлями "багатофункціонального храмового комплексу".

Функціональне призначення ділянки 1,07 га на вул. Зарічній, 45 – частково територія громадських будівель та споруд та частково зелених насаджень загального користування.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро "Лісова" замість нового ТРЦ Lisova Mall утворилося озеро з качками.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання