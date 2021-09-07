У Києві біля метро хлопчик продає оригінальні, декоровані власноруч пляшки: фото

Свої витвори підліток оцінює у символічні суми, він також працює на замовлення.

У Києві біля метро хлопчик продає оригінальні, декоровані власноруч пляшки.

Свої витвори підліток оцінює у символічні суми, він також працює на замовлення.

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Про це написала користувачка facebook Вікторія Ш.

Жінка побачила хлопця на Мінському масиві біля супермаркету "Сільпо" на вулиці Петра Калнишевського, де він облаштував собі своєрідну вітрину просто на асфальті.

Фото із соцмереж

"У той час, як інші діти живуть своє безтурботне дитяче життя, цей хлопчина робить ось такі декоративні пляшки і продає за символічною ціною. Він сидить цілий день біля "Сільпо", в очікуванні покупців. Замовлення можна зробити і по телефону (він на фото). У розмові не був багатослівним. Публікую цей допис з його дозволу. А раптом його потенційний покупець знайдеться серед вас, друзі", - написала жінка.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро "Почайна" помітили літню жінку, яка продавала саморобні в’язані іграшки, щоб заробити на життя. Вона в'яже свої милі мінішедеври гачком.

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