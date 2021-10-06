У Києві біля лікарні, куди доправляють хворих з коронавірусом, швидкі по п’ять годин стоять у черзі (відео)

У черзі стоять лише хворі із середньою тяжкістю COVID. Важких пропускають без черги і одразу в реанімацію.
У Києві біля Олександрівської лікарні, куди доправляють хворих з коронавірусом, вишикувалась черга з карет швидкої допомоги.
Швидкі по п’ять годин стоять у черзі.
Про це повідомив паблік "Оперативний" та оприлюднив відповідне відео.
"У черзі стоять лише хворі із середньою тяжкістю COVID. Важких пропускають без черги і одразу в реанімацію", - зазначається у дописі під відео.
На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоять в очереди в Александровскую больницу автомобилям скорой помощи. Первая бригада стоит в очереди почти 5 часов. В очереди стоят лишь больные со средней тяжестью COVID. Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию.Опубліковано Оперативний Вівторок, 5 жовтня 2021 р.
Нагадаємо, у Києві останнім часом стрімко зростає кількість випадків коронавірусу. Станом на 6 жовтня у столиці зафіксовано майже 800 хворих на COVID-19.
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