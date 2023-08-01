У Києві безробітний напав на 16-річного школяра: вдарив ножем у груди

У Києві безробітний напав на 16-річного школяра та вдарив його ножем у груди. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці 31 липня.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Ввечері 31 липня до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від медиків, про те, що з вулиці Заболотного із ножовим пораненням грудної клітини вони госпіталізували 16-річного хлопця. Для встановлення усіх обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Також читайте ДТЕК звернувся до мешканців Києва із незвичним проханням

У поліції розповіли, що в ході першочергових слідчо-оперативних дій поліцейські встановили, що між неповнолітнім та його знайомим напередодні інциденту стався конфлікт. Поліцейські з’ясували, що 32-річний фігурант вирішив "провчити" школяра, тож під час з’ясування стосунків чоловік вдарив хлопця ножем у груди.

Вже менше ніж за годину підозрюваний опинився у кайданках. Співробітники відділу кримінальної поліції затримали його та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Слідчі та процесуальні керівники вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

32-річний безробітний напав з ножем на 16-річного хлопчика / Фото: Поліція Києва / Facebook

Тепер нападник на дитину може провести до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, під Києвом 51-річний тренер з баскетболу, користуючись довірою батьків, запросив 11-річну дівчинку на озеро. Вигадавши свою гру, зловмисник заманив школярку на глибину та почав мацати.

Читайте також: